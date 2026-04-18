Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor!

Türkiye genelinde bahar havası yerini sert bir yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.