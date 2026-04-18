Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den alınan tahminlere göre, birçok ilde sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak. İç Ege ve Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. İşte haritalarla il il, bölge bölge 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde bahar havası yerini sert bir yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 8 ila 10 derece, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Ankara, Çankırı, Sivas, Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.