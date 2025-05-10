Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, birçok ilimizde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van’ın doğusu, Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ile Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden iç kesimlerde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ile Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi esmesi tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji'nin paylaştığı haftalık hava tahmini raporuna göre, 10-16 Mayıs tarihleri arasında yurdun büyük bölümünde sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde azalarak yer yer mevsim normalleri altına düşecek.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu: