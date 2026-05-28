Meteoroloji'den sağanak ve sel uyarısı: Tatil bölgelerinin hava durumu belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde yaz sıcaklarına kuvvetli sağanak yağış molası geliyor. Başta Trakya, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz olmak üzere birçok bölgede sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı. Ankara, Sakarya, Düzce ve tatil bölgelerindeki son dakika hava durumu gelişmeleri, il il beklenen yağış uyarıları ve detaylar Haber3.com'da. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Yaz mevsiminin sıcak günlerini yaşarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) tatilcileri ve tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kritik bir sağanak yağış uyarısı geldi. Haber3.com hava durumu servisinin derlediği güncel verilere göre; yurt genelinde kavurucu sıcaklara kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış molası veriliyor.
Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları şu an mevsim normalleri civarında seyretse de Cuma gününden itibaren iç ve doğu bölgelerde hissedilir bir düşüş yaşanacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerileyecek.
Yağış anında rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu kesimlerde ise güneybatıdan yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Özellikle öğle ve akşam saatlerinde bazı illerde yağışların şiddetini artırması öngörülüyor. Öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.