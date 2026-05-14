Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Hava buz kesecek, kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 6 derece birden düşerken; İç Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yerel kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu kökten değişiyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi hariç tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında sert bir düşüş öngörülüyor.
Hafta başından bu yana mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren hissedilir derecede azalacak. Özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece arasında düşmesi, yer yer mevsim normallerinin de altına inmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Yağışların birçok bölgede şiddetini artırması beklenirken, Meteoroloji özellikle şu bölge ve iller için "tedbirli olun" uyarısı yaptı:
İç Anadolu: Kuzey ve doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri.
Ege ve Akdeniz: İç Ege, Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya’nın iç ve doğu kesimleri.
Marmara ve Karadeniz: Sakarya, Bursa, Bilecik, Çanakkale’nin doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sinop ve Giresun çevreleri.
Doğu Anadolu: Elazığ’ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevreleri.
Yağışla birlikte rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın hızının 40-70 km/saat seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
