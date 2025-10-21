Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağış beklenen 9 ilimiz için sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü gök gürültülü sağanak yağış beklenen Adana, Hatay, Manisa, Siirt, Osmaniye, Aydın, İzmir, Kahramanmaraş ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.