Meteoroloji'den yeni yağışlı hava dalgası uyarısı geldi
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonuna yaklaştıkça İstanbul’da hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağışların etkili olması bekleniyor.
Türkiye'nin kuzey ve güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde ise az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis de etkisini gösterebilir.