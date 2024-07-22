Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yeni hafta bir yanda kavurucu sıcaklarla diğer yanda ise sağanak yağışlarla geçecek... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek, yurttaşlar yüksek sıcaklık konusunda uyarıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Ancak yeni haftada, Denizli, Manisa, Diyarbakır, Şanlıurfa'da termometrelerin 42 dereceyi bulması tahmin ediliyor.