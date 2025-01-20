Metrelerce kara ve buz gibi soğuğa rağmen yüzmek için sıraya girdiler
Rize'de Tunca beldesinde düzenlenen 9’uncu Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, 1300 rakımlı Deremezra köyündeki derede soğuğa rağmen yüzdü.
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Dermezra köyünde bu yıl 9’uncu Yüzme Şenliği, denizden 1300 metre yükseklikte düzenlendi. Kaçkar Dağı eteklerindeki etkinliğe Rize ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen yaklaşık 250 kişi katıldı.
Katılımcılar, soğuğa rağmen sıfır derece sıcaklıktaki göle girdi. 40 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri izleyip, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sudan çıkan katılımcılar, ateş başına geçerek ısınmaya çalıştı.
Etkinliği organize eden doğa aktivisti Hasan Önder, adrenalin dolu bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Bu yıl 9’uncusunu düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz geleneksel hale geldi. İnsanların çılgınca, sıra dışı diye nitelendirdiği bir etkinliği daha geride bıraktık. Hava koşullarının ağır olmasına rağmen gelen dostlarımız için müthiş bir adrenalin kaynağı oldu" dedi.
İlk defa soğuk suya girdiğini söyleyen Şerif Önder, “Çok güzel kültürümüze yakışan bir etkinlik oldu. Su gayet sıcaktı. Daha önce deneyimlememiştim. Suya girmek arkadaşlarımın motivasyonuyla oldu. Aslında çok çılgın bir organizasyon” diye konuştu.