Metrelerce kara ve buz gibi soğuğa rağmen yüzmek için sıraya girdiler

Etkinliği organize eden doğa aktivisti Hasan Önder, adrenalin dolu bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Bu yıl 9’uncusunu düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz geleneksel hale geldi. İnsanların çılgınca, sıra dışı diye nitelendirdiği bir etkinliği daha geride bıraktık. Hava koşullarının ağır olmasına rağmen gelen dostlarımız için müthiş bir adrenalin kaynağı oldu" dedi.