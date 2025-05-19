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Metrelerce yüksekten ''ölümüne'' atlayış! Sırt üstü suya çakıldı

Antalya Konyaaltı sahilinde 30 metrelik falezlere çıkan genç, denize atladı. Sırt üstü suya çakılınca hareketsiz kalıp arkadaşları tarafından denizden çıkarılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Metrelerce yüksekten ''ölümüne'' atlayış! Sırt üstü suya çakıldı - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Denize giren gruptan biri, 30 metrelik falezlerin en yüksek noktasına çıktı. 

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Metrelerce yüksekten ''ölümüne'' atlayış! Sırt üstü suya çakıldı - Resim: 2

Atlayış öncesi uzun süre hazırlanan genç, arkadaşlarının ısrarı ve tezahüratı eşliğinde kendini denize bıraktı.

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Metrelerce yüksekten ''ölümüne'' atlayış! Sırt üstü suya çakıldı - Resim: 3

Sırt üstü suya çarpan bu kişi, çarpmanın etkisiyle kısa süre sonra denizde hareketsiz kaldı.

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Metrelerce yüksekten ''ölümüne'' atlayış! Sırt üstü suya çakıldı - Resim: 4

Durumu fark eden arkadaşları hemen yardıma koştu. Sudan çıkarılan genç, arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı. 

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