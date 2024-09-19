Meyve bahçesine kurduğu bu sistemle 100 bin TL tasarruf etti
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan emekli itfaiye eri Veli S., bahçesinde kurduğu güneş paneli sistemi ile yaklaşık 100 bin TL tutarında tasarruf sağladığını belirtti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan emekli itfaiye eri Veli S., bahçesinde kullandığı su motoruna fosil yakıt yerine güneş panellerini entegre ederek hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağladı.
Beyçayır köyündeki 11 dönümlük bahçesinde yaklaşık 10 yıldır Trabzon hurması, fındık ve kiraz yetiştirerek pazarlayan Sınmaz, dere yatağında oluşturduğu küçük gölette yağmur suyunu ve çeşmeden gelen fazla suyu biriktirdi.
Yılda 100 bin TL harcamaktan kurtuldu
Göletteki suyu bahçesine aktarmada kullandığı motorun yılda yaklaşık 100 bin liralık motorin tüketmesi nedeniyle hem daha ekonomik hem de çevreci enerji arayışına giren Sınmaz, çözümü güneş panellerinde buldu.
Veli S., 35 bin lira maliyetle bahçesine her biri ikişer metrekare büyüklüğündeki 3 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kurdurdu.