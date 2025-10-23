Mezun olduğu okulda ilk öğretmeniyle meslektaş oldu

Rize’nin Pazar ilçesinde Özlem Çoruhlu (24), anaokulu eğitimiyle başlayıp mezun olduğu Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu’nda 19 yıl sonra anaokulu öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı okulda ilk sınıf öğretmeniyle meslektaş da olan Çoruhlu, geleceğe öğrenci yetiştiriyor. Çoruhlu, “Bu okul çocukluğum; anaokulunu ve ilkokulu burada bitirdim. Kendi öğrencilik yıllarım aklıma geliyor. Hem burada okuyup hem de kendi ilkokul öğretmenim ile aynı mesleği yapıyor olmak çok farklı bir duygu” dedi.