Mezun olduğu okulda ilk öğretmeniyle meslektaş oldu
Rize'de 24 yaşındaki Özlem öğretmen anaokulu eğitimiyle başlayıp mezun olduğu Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu’nda 19 yıl sonra anaokulu öğretmeni olarak geri dönüp, ilk öğretmeniyle meslektaş oldu.
Rize’nin Pazar ilçesinde Özlem Çoruhlu (24), anaokulu eğitimiyle başlayıp mezun olduğu Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu’nda 19 yıl sonra anaokulu öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı okulda ilk sınıf öğretmeniyle meslektaş da olan Çoruhlu, geleceğe öğrenci yetiştiriyor. Çoruhlu, “Bu okul çocukluğum; anaokulunu ve ilkokulu burada bitirdim. Kendi öğrencilik yıllarım aklıma geliyor. Hem burada okuyup hem de kendi ilkokul öğretmenim ile aynı mesleği yapıyor olmak çok farklı bir duygu” dedi.
Kentte yaşayan Özlem Çoruhlu, ailesi tarafından anaokulu eğitimi alması için Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu’na yazdırıldı. Burada anaokulu eğitiminin ardından ilkokulu da tamamlayan Çoruhlu, 5’inci sınıfta okula atanan sınıf öğretmeni Aykut Akyasan (37) tarafından mezun edildi.
Yıllar sonra üniversite eğitimini tamamlayarak anaokulu öğretmeni olan Çoruhlu, ücretli öğretmenlik yapmak için başvurduğu mezun olduğu okuluna 19 yıl sonra anaokulu öğretmeni olarak geri döndü.
Bir zamanlar öğrencisi olduğu okulda şimdi kendi öğrencilerini eğitime hazırlayan Çoruhlu, kendisini mezun eden öğretmeni Aykut Akyasan ile de meslektaş oldu.