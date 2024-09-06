Milli Hızlı Tren raylara iniyor... Geri sayım başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Milli Hızlı Tren’in tamamen yerli imkanlarla üretildiğini belirterek, hızlı trenin tasarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını söyledi ve Milli Hızlı Tren'in test sürüşleri için aylarla buluşacağı tarihi açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden yerli ve milli hızlı tren çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hızlı trenlerin, yüksek konforlu olarak tasarlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Milli Hızlı Tren Projesi’nde tasarım süreçlerinde sona yaklaştıklarını söyledi.
Milli Hızlı Tren Projesinin Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğinin altını çizdi.
Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye artık demiryollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi” dedi.