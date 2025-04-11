Milyonda bir görülüyor... Türkiye'de TIP tarihine geçen operasyon serisi

Milyonda bir görülen Ablefaron-makrostomi sendromuyla doğan, doğuştan göz kapakları olmayan, normalin üzerinde büyüklükte ağza sahip ve işitme sorunları olan Myhailo Popazav, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen 15 ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu.