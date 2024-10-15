Mimar Sinan'ın memleketine yaptırdığı eser yıllara meydan okuyor

Mimar Sinan'ın günümüze ulaşan tek eseri ise halk arasında merkezi kubbesi kurşunla kaplı olması nedeniyle 'Kurşunlu Cami' olarak bilinen Hacı Ahmet Paşa Camii oldu. 1573 yılında inşa edilen bu cami 451 yıldır ayakta duruyor.