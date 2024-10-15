Mimar Sinan'ın memleketine yaptırdığı eser yıllara meydan okuyor
Kayseri'de doğup büyüyen Mimar Sinan'ın, memleketinde yaptığı Kurşunlu Cami, 451 yıldır ayakta duruyor.
Kaynak: DHA
Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde doğup büyüyen Mimar Sinan, Osmanlı Devleti döneminde eşsiz eserler yaptı. Anadolu'nun birçok yerinde cami, medrese, han, hamam ve köprü gibi eserleri bulunan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'ye 5 eser bıraktı.
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Bu eserlerden Gürcü Osman Paşa Cami, Gürcü Hamamı, Paşa Hamamı, Hüseyin Bey Hamamı ve Hacı Ahmet Paşa Cami vatandaşlar tarafından uzun yıllar kullanıldı.
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Mimar Sinan'ın günümüze ulaşan tek eseri ise halk arasında merkezi kubbesi kurşunla kaplı olması nedeniyle 'Kurşunlu Cami' olarak bilinen Hacı Ahmet Paşa Camii oldu. 1573 yılında inşa edilen bu cami 451 yıldır ayakta duruyor.
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Diğer 4 eser ise uzun yıllar önce yol genişletme ve meydan yapımı çalışmaları nedeniyle günümüze ulaşamadı.
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