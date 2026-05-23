Modern köprülerin yıkıldığı sellerde 8 asırlık bu köprü dimdik ayakta
Bahar yağmurlarıyla artan taşkın riskine karşı Tokat'ta modern köprüler yıkılırken, Sivas'ta Kızılırmak üzerindeki 8 asırlık Selçuklu eseri Eğri Köprü sel sularına meydan okuyor.
Yurt genelinde etkili olan şiddetli bahar yağmurları, modern altyapıların doğa karşısındaki kırılganlığını bir kez daha gözler önüne sererken, Anadolu'nun kadim mimarisi yüzyıllara meydan okumaya devam ediyor. Taşkın riskine karşı Tokat'ta modern mimari ile inşa edilen iki köprünün kontrollü şekilde yıkılması, gözleri Sivas'ta bulunan ve 8 asırdır hırçın sulara direnen Tarihi Eğri Köprü'ye çevirdi.
Kızılırmak'ın Dalga Kıranı: Eğri Köprü
; Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak üzerinde yer alan 173 metre uzunluğundaki ve 4.6 metre genişliğindeki Tarihi Eğri Köprü, artan su debisine rağmen sarsılmaz duruşunu koruyor. Tam 18 adet kemere sahip olan bu devasa kesme taş yapı, klasik Selçuklu mimarisinin en eşsiz mühendislik örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Modern dünyada artan sel felaketleri milyarlarca liralık maddi hasara neden olurken, 800 yıl öncesinin ustalarının doğayla savaşmak yerine suyun gücünü "yönlendiren" bu doğa uyumlu tasarımı, günümüz mühendislerine de ilham vermeye devam ediyor.
Neden Ters 'V' Şeklinde İnşa Edildi?
Eğri Köprü'yü diğer tarihi ve modern köprülerden ayıran, hatta günümüzdeki sel sularında ayakta kalmasını sağlayan en büyük sırrı isminde gizli. Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş'ın aktardığı detaylara göre; köprünün ters "V" şeklinde (eğri) tasarlanması estetik bir tercih değil, tamamen hidrodinamik bir zorunluluktu.
Köprünün mimarisi ile ilgili bilgiler veren Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "Tarihi Eğri Köprü mimari özelliklerinden anlaşılacağı üzere Selçuklular döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. Eğri Köprü ile ilgili her hangi bir kitabe bulunamadığı için kesin bir tarihlendirme yapılmıyor ancak yapının geçirdiği restorasyonlara ait bir takım kitabeler bulunmakta. Bu kitabelerde tarihi köprünün restorasyon aşamalarında detaylarını bilme imkanı sunuyor. Tarihi Eğri Köprü kesme taştan inşa edilmiş, 18 kemerli bir köprüdür. Yaklaşık olarak 173 metre uzunluğunda, 4.6 metre genişliğindedir. Klasik bir Selçuklu köprüsü diyebiliriz. Ancak Eğri Köprü’yü diğer Selçuklu köprülerinden ayıran en önemli özelliği isminden de anlaşılacağı üzere ters ‘v’ şeklinde tasarlanmasıdır. Bu konuyla ilgili çok farklı görüşler olmakla birlikte kabul göreni, yoğun bir şekilde akan Kızılırmak’ın akış hızını kesmek için köprünün böyle eğri bir biçimde tasarlanarak suyun baskı kuvvetini kırmak yönünde bir mimari tasarım olduğu düşünülüyor. Özellikle son yıllarda artan yağışlar ve eriyen karlarla birlikte Kızılırmak yatağında ciddi anlamda bir sel ve taşkın riskinin oluşma ihtimaline karşı, muhtemelen ustalarında bu taşkın ve selden köprünün etkilenmemesi, yıkılmaması amacıyla köprünün böyle bir eğimle inşa edildiğini düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda ülkemizde artan yağışlarla birlikte oluşan sel ve taşkınların ciddi maddi hasarlara, can kayıplarına neden olduğunu bilmekteyiz. Dönemin mimarları da bu gibi durumları göz önünde bulundurarak mimari tasarımlarda oluşabilecek bu tür sorunlara karşı kendi içerisinde mimari çözümler üretmiştir. Bunun en büyün örneğinin de Tarihi Eğri Köprü’de görmekteyiz" ifadelerine yer verdi.