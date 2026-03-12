Müge Anlı'daki gayrimenkul zenginin şüpheli ölümünde yeni tutuklamalar!
Ankara'da 400 milyon liralık servetin sahibi R.A.'nın şüpheli ölümü, Jandarma operasyonuyla aydınlatılıyor. "Müge Anlı'ya gidiyoruz" diyerek Dubai'ye kaçtıkları belirlenen aile üyeleri, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Mahkeme, R.A.'nın oğlu B.A. ve eski eşinin sevgilisi M.Ü.'nün tutuklanmasına karar verdi. İşte telefon sinyallerinden miras pazarlıklarına kadar dosyadaki kan donduran detaylar ve operasyonun perde arkası...
Ankara Keçiören'de 16 Kasım 2025'te eski eşinin evinde hayatını kaybeden gayrimenkul zengini R.A. (44) dosyası, Türkiye'nin en çok konuştuğu soruşturmalardan biri haline geldi.
Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu iddia edilen R.A.’nın oğlu B.A. ile eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen M.Ü. tutuklandı.
Soruşturmanın en dikkat çekici detayı, şüphelilerin kaçış planı oldu. Tanık beyanlarına göre, R.A.'nın vefatından kısa süre sonra aile üyeleri, çevrelerine "Müge Anlı'nın programına katılmaya gidiyoruz" diyerek yalan beyanda bulunup Dubai'ye uçtu.
Jandarma ekipleri, bu kaçışın bir "servet paylaşımı ve iz kaybettirme" operasyonu olduğunu tespit etti.
