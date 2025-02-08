Muğla'da da deniz çekildi, tarihi Kral Yolu tekrar ortaya çıktı

Manzara karşısında etkilendiğini söyleyen Emin Savaş, “İstanbul'da diş hekimiyim, arkadaşlarımı görmek için geldim. Burada sular çekilince bu yol kendini gösteriyor. Karşıda Tavşan Adası var. İnanılmaz bir manzara. Doğa harikası, ülkemizin her yeri muhteşem" dedi. Müjdat Sungur ise "Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil" diye konuştu. (DHA)