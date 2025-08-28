Muğla'da yüzlerce yıl öncesine ait oyun zarları bulundu

'MUTFAK MI KİLER Mİ SORUSU AKLA GETİRDİ'

Kazı alanında araştırmaların sürdüğünü belirten Prof. Dr. Kadir Pektaş, "Beçin iç kalesinin doğu yamaçları ve aynı zamanda iç kısımda da kazılar yapıyoruz. Buradaki kazılarımızda milattan önce 5-6'ıncı yüzyıla kadar inen, Arkaik dönem olarak tarihlendirilen ve döneme kadar inen yapı grubuyla karşılaştık. Buradaki çalışmalarımıza 2022 yılından beri devam ediyoruz. Helenistik döneme tarihlenen bosajlı duvarların gerisindeki alanda yaptığımız kazılarda düzgün taşlarla örülmüş birbirine bitişik mekanlar ortaya çıkarıldı. Kazılar sırasında bir mekanın içerisinden neredeyse yarıya yakını tamamen seramik kaplarla dolu doku ortaya çıktı. Bunun da biz Arkaik dönem hatta biraz daha öncesine ait olduğunu düşünmekteyiz. Bu alandaki kazılarımız ve araştırmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleştirmiş ve kesin bilgilere sahip olmuş olacağız. Bulunan seramikler muhtemelen günlük kullanım kap kacak araçlarıydı. Parçalı olarak bir yerde bulunması acaba bu kısmın bir mutfak mı, kiler deposu mu olduğu soru işaretlerini getirdi. Şu an üst kısımdayız belki aşağılara indikçe daha farklı veriler gelecek. Milattan önce 5 ya da 6'ncı yüzyıla tarihlenen bu seramikler bunun daha erken tarihlere inen kullanımın üst kısmı olabileceğini de düşündürüyor" diye konuştu.