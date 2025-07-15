''Nasıl olsa bugün değil'' diye görmezden gelinen kabusumuz erken geldi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü, bu ay başında yeniden kuraklık alarmı vermeye başladı. Göldeki su çekilirken, yanındaki sulak alan da tamamen kurudu.
Sivas'ın Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, baharda yağışlarla birlikte normale döndü.
Bu yıl yağışların fazlalığıyla bahar aylarında tekrar doluluğa ulaşan göl ilçe sakinlerini de sevindirdi. Göl ile birlikte çevresinde göçmen kuşların üreme alanı olarak kullandığı sulak alanlar da suyla doldu. Mayıs ayı içerisinde başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşların da bölgeye geldiği gözlendi.
Kar yağışları ve ardından bahar dönemindeki yağmurlarla normal görüntüsüne dönen gölün, sıcakların etkisi ve su kaynaklarının azalmasıyla yeniden çekilmeye başladığı görüldü.