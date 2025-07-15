''Nasıl olsa bugün değil'' diye görmezden gelinen kabusumuz erken geldi

Bu yıl yağışların fazlalığıyla bahar aylarında tekrar doluluğa ulaşan göl ilçe sakinlerini de sevindirdi. Göl ile birlikte çevresinde göçmen kuşların üreme alanı olarak kullandığı sulak alanlar da suyla doldu. Mayıs ayı içerisinde başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşların da bölgeye geldiği gözlendi.