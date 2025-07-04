Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü'nü gören gözlerine inanamadı!

Akşehir Gölü’nün kurumasına neden olan sebepleri açıklayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar, “İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli su kaynaklarından biri olan Akşehir Gölü, yaklaşık 353 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip ve 2 ile 4 metrelik su derinliğiyle büyük bir su kütlesini bünyesinde bulundurmaktaydı. Bu su kütlesi içerisinde birçok biyolojik canlıya hitap edecek mikroorganizmalarla birlikte birçok balığa da ev sahipliği yapıyordu. Etrafındaki birçok tarım arazisine de sulama amaçlı su temininde kullanılıyordu. Dünya çapında meydana gelen iklim krizi, beraberindeki sıcaklık artışları, buharlaşma ve bölgedeki tarım arazilerinin sulu tarım açısından ve aşırı su tüketen bitkilerle tarımın yapılıyor olması, Akşehir Gölü’ndeki kurumayı tetiklemiştir. Azalan yağış miktarı, artan sıcaklığa bağlı buharlaşma, sulu tarım alanlarının artışı Akşehir Gölü’nü kuruma noktasına getirmiştir” diye konuştu.