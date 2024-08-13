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Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, yerli ve gurbetçi turistlerin ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA
Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu - Resim: 1

Sivas'ın bozkırında saklı bir cennet olan Gökpınar Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 

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Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu - Resim: 2

Dünyanın en berrak sularından biri olarak kabul edilen göl, 17 metre derinliğine rağmen hayret edici bir berraklığa sahip. 

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Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu - Resim: 3

Gölün dibindeki balıkların çıplak gözle görülebildiği ve 'Doğal akvaryum' olarak da anılan göl, yaz kış hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu - Resim: 4

Gölde ziyaretçiler kayıklarla gezintiye çıkarken ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor.

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