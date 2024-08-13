Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu
Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve bozkırın nazar boncuğu olarak bilinen Gökpınar Gölü, yerli ve gurbetçi turistlerin ilgi odağı oldu.
Kaynak: İHA
Sivas'ın bozkırında saklı bir cennet olan Gökpınar Gölü, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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Dünyanın en berrak sularından biri olarak kabul edilen göl, 17 metre derinliğine rağmen hayret edici bir berraklığa sahip.
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Gölün dibindeki balıkların çıplak gözle görülebildiği ve 'Doğal akvaryum' olarak da anılan göl, yaz kış hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
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Gölde ziyaretçiler kayıklarla gezintiye çıkarken ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor.
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