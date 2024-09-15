Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı
Yatırımcılar arsa ve konut yatırımları ile ilgili araştırmalarını sürdürürken uzman isimden yeni bir yatırım önerisi geldi.
Uzmanlar, bu yatırımın konut ve arsa alımına göre çok daha karlı olduğunu belirtiyor. FORTE Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak, modern tarım yöntemlerinin ve özellikle topraksız tarım uygulamalarının sunduğu avantajları vurgulayarak, sera yapmanın ev almaktan daha fazla kazandırdığını ifade etti.
Türkiye’de modern seracılığın hızla büyüdüğünü belirten Bayrak, ülkemizde yaklaşık 22 bin dekar modern sera alanı bulunduğunu ve bu alanın her yıl 1.500 dekar arttığını söyledi. Bu büyümenin, tarımda modern uygulamalara yönelik artan talebi işaret ettiğini belirten Bayrak, sera yatırımlarının geleneksel tarım yöntemlerine kıyasla daha verimli ve kazançlı bir seçenek sunduğunu dile getirdi.
Bayrak’a göre, topraksız tarım özellikle son yıllarda yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Topraksız tarım, geleneksel toprak yerine besin çözeltileri, perlit ve kaya yünü gibi alternatif ortamlar kullanılarak yapılan bir yöntem. Bu sayede hem su hem de kimyasal madde kullanımı azalıyor. Bayrak, bu yöntemin bitkilerin daha verimli bir şekilde büyümesini sağladığını ve aynı zamanda çevre dostu bir üretim modeli sunduğunu belirtiyor.
Bayrak, topraksız seraların bir teknoloji üssü olarak görülebileceğini ifade ederken, modern teknolojilerin bu alanda sağladığı büyük fırsatlara dikkat çekiyor. Teknolojik altyapı ve otomasyon sistemleriyle donatılan seraların, verimliliği artırarak global tarım pazarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bayrak, bu alandaki yeniliklerin yatırımcılar için cazip bir alan sunduğunu ifade etti.