Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı

Bayrak’a göre, topraksız tarım özellikle son yıllarda yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Topraksız tarım, geleneksel toprak yerine besin çözeltileri, perlit ve kaya yünü gibi alternatif ortamlar kullanılarak yapılan bir yöntem. Bu sayede hem su hem de kimyasal madde kullanımı azalıyor. Bayrak, bu yöntemin bitkilerin daha verimli bir şekilde büyümesini sağladığını ve aynı zamanda çevre dostu bir üretim modeli sunduğunu belirtiyor.