Ne Avrupa, ne Amerika ne de Afrika... Burası Bitlis'te bulunan Türkiye'nin gerçek gizli cenneti

Dr. Öğretim Üyesi Önen, "Bitlis ilimiz sazlıkları, bataklık alanları ve masmavi gölleriyle birbirinden güzel doğa güzelliklerine sahip bir kentimiz. Bu doğa harikası yerlerden biri olan Büyük İron Sazlığı, Bitlis'in Güroymak ilçesi ile Muş ili sınırları içerisinde yer almakta ve oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Birçok kuş türünü barındıran bu bölge, zengin kuş çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Bahar mevsiminde bölgeye akın akın kuş sürüleri gelmeye devam ediyor. Adeta tropikal bölgeleri andıran, rengarenk kuşların ziyaret ettiği, belgesel tadında deneyim sunan doğa harikası bir yerdir. Yaptığımız çalışmalarda burada 140'a yakın kuş türü bulunuyor" dedi. (DHA)