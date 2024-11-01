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Ne Ege ne Akdeniz... Kışı beklerken yaz geri geldi; deniz keyfi yaptılar

Trabzon'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşi gören bazı gençlerin denize girdiği görüldü.

Kaynak: İHA
Ne Ege ne Akdeniz... Kışı beklerken yaz geri geldi; deniz keyfi yaptılar - Resim: 1

Ayasofya-Beşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridinde güneşli havayı fırsat bilen bazı gençler denize girerken, Trabzon’da son günlerde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor.

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Ne Ege ne Akdeniz... Kışı beklerken yaz geri geldi; deniz keyfi yaptılar - Resim: 2

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi yapılan dolgu çalışmalarının ardından kumsal halini almıştı. 

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Ne Ege ne Akdeniz... Kışı beklerken yaz geri geldi; deniz keyfi yaptılar - Resim: 3

Yaklaşık 45 yıl önceki kumsal halini yeniden gözler önüne seren sahil, denizin giderek çekilmesiyle adeta plaja dönüşürken, havanın sıcak olmasını fırsat bilenlerin bazısı denize girdi.

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Ne Ege ne Akdeniz... Kışı beklerken yaz geri geldi; deniz keyfi yaptılar - Resim: 4
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