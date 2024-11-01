Ne Ege ne Akdeniz... Kışı beklerken yaz geri geldi; deniz keyfi yaptılar
Trabzon'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Güneşi gören bazı gençlerin denize girdiği görüldü.
Kaynak: İHA
Ayasofya-Beşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridinde güneşli havayı fırsat bilen bazı gençler denize girerken, Trabzon’da son günlerde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor.
1 / 5
Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi yapılan dolgu çalışmalarının ardından kumsal halini almıştı.
2 / 5
Yaklaşık 45 yıl önceki kumsal halini yeniden gözler önüne seren sahil, denizin giderek çekilmesiyle adeta plaja dönüşürken, havanın sıcak olmasını fırsat bilenlerin bazısı denize girdi.
3 / 5
4 / 5