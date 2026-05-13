Ne Ege, ne Akdeniz ne de Karadeniz... Kurban Bayramı'nda Marmara Bölgesi'ne tatilci akını!
Türkiye’nin en önemli sağlık turizmi destinasyonlarından Yalova Termal’de, Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. 5 bin yatak kapasitesine sahip tesislerde rezervasyonlar şimdiden yüzde 50’yi aşarken, 9 günlük tatilde bu oranın yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.
Kaynak: DHA
Türkiye’nin sağlık turizminde parlayan yıldızı Yalova, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
1 / 9
Kent merkezine 12 kilometre mesafede, doğayla iç içe 3 bin 600 dönümlük bir alana yayılan Termal ilçesinde, tatil öncesi otellerdeki tüm eksikler giderildi.
2 / 9
Toplamda 5 bin yatak kapasitesine sahip olan bölgede, bayram tatili için talep şimdiden yoğunlaşmış durumda.
3 / 9
Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ile belediye işletmelerinde mevcut rezervasyon oranının yüzde 50’ye ulaştığını belirten Termal Sağlık Tesisleri Müdür Vekili Mustafa Kaba, tatil süresince tesislerin yüzde 100 doluluk oranına erişmesini beklediklerini ifade etti.
4 / 9