Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya... İşte Time Dergisi'nin ''Mutlaka görülmeli'' dediği o şehir
Dünyanın en saygın dergilerinden biri olan Time, dünyada gezilecek ve görülecek en güzel 100 yer arasında Türkiye'den bir şehri de gösterdi.
Time Dergisi'nin dünyanın gezilebilecek en güzel yerleri özel sayısında 100 destinasyon listelendi. Listede bu yıl nisan ayında başlatılan Mezopotamya Ekspresi'ne de yer verildi. DTSO ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Devlet Demir Yolları tarafından başlatılan turistik Mezopotamya Ekspresi nisan ve haziran ayları arasında toplam 8 sefer yaptı.
Daha çok misafirlerin, YouTuberların ve influencerların davet edildiği bu seferlerde DTSO ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gelen misafirler Diyarbakır'da ağırlandı. Kentin tarihi kültürel güzellikleri gezdirilmesi yanı sıra Diyarbakır'ın gastronomisi de tanıtıldı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Times Dergisi'nin ‘Dünyada Gezilebilecek 100 Yer' arasına Diyarbakır'ı koymasının kentin turizmine olumlu katkı sağlanacağını söyledi.
Kaya, “Tabi biz Mezopotamya'nın keşfedilmemiş, çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu sürekli ifade ediyorduk. Tabi turizmde de artık farklı farklı destinasyon arayışları var. Doğrusu oda olarak yaklaşık 7 yıldır biz bu işe emek veriyoruz ve Mezopotamya Ekspresi seferinin başlamasını istiyoruz. Mezopotamya 33 tane medeniyete ev sahipliği yapmış ve 12 bin 500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Dünyanın ilk yerleşim yeri bu bölge. Dünyaya gıda ve tarım ilk bu bölgeden yayılmış. Bu turizm destinasyonunu dünyaya tanıtmamız lazım. Şimdi dönüp baktığımızda, bölgemizde iç turizm konusunda bile yeterli bir turist çekemiyoruz. Hele dış turizmde oldukça zayıf noktadayız. Bunun tabii birçok nedeni olmakla birlikte tanıtım ve algı yönetmek bunların başında geliyor. Şimdi Times dergisi gibi bir derginin ‘Dünyada Gezilebilecek 100 Yer' arasına Diyarbakır'ı koyması bir kere bu algıların, olumsuz algıların tamamen yıkılmasına neden olacak” dedi.