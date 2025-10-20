''Ne olacak bildiğin tost işte'' demeyin... Ünü Türkiye'nin sınırlarını aştı

Altınordu ilçesinde 3 metrekarelik dükkanında 40 yıldır 'Ordu tostu' yapan Engin Atabeyoğlu, tost yapmayı Kemal Yamaner’den öğrendiğini ve yaklaşık 4 yıl önce de coğrafi işaret aldığını belirterek, “Hazırladığım Ordu tostlarını Türkiye’nin her yerine gönderiyorum. Yurt dışından da tost isteyenler oluyor. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi çeşitli ülkelere de kargoyla tost gönderiyorum. Gurbetçilerimiz Ordu’ya gelince alıp götürüyorlar. Bizde kargoyla gönderiyoruz. Kargoyla gidecek tostları da diğer tostlar gibi hazırlayıp, kızartıyorum ve paketliyorum. Tostu alan kişiler, tost makinesinde veya mikrodalga fırında ısıtıp, tüketebiliyorlar. Bu tostlar, uygun şartlarda 15-20 gün boyunca bozulmaz. Ordu tostunu, diğer tostlardan ayıran özelliği ise ekmeği, ezme sucuğu ve kaşar peyniridir. Ordu tostunun yapıldığı ekmek bile tek başına özel bir ekmektir” diye konuştu.