Nefes aldırmayan sıcaklar Türkiye'yi esir aldı: Rekor kapıda!
Türkiye, Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Diyarbakır'da hava sıcaklığı 47, Antalya'da ise 44,4 dereceye ulaştı. Antalya'da cuma günü tahmin edilen sıcaklığın 45 dereceyi bulması bekleniyor.
Kaynak: DHA/İHA
Termometrenin 47 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı.
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Özellikle çocuklar merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, suya girerek sıcak havadan bir nebze de olsa kurtulmaya çalıştı.
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Yetişkinler ise çareyi camilere sığınmakta buldu. Camilerin serin ortamlarında uzanarak dinlenen vatandaşlar, dışarıdaki yakıcı sıcaktan korunmaya çalıştı.
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Diyarbakır’da gün içerisinde açık alanda bulunmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanları tercih ederek güneşten kaçtı.
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