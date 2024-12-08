Nemrut Krater Gölü'nde nefes kesen kış manzarası kamerada

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' sahibi olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, dron ile görüntülendi. Karlı dağlar, göl ve sisin birleştiği Nemrut, doğaseverler ve fotoğrafçılar için açık stüdyoya dönüşüyor.