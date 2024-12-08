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Nemrut Krater Gölü'nde nefes kesen kış manzarası kamerada

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Dağı’nda yer alan krater gölü, karla kaplanan dağ manzarasıyla etkileyici bir görüntü sunuyor.

Kaynak: DHA / İHA
Nemrut Krater Gölü'nde nefes kesen kış manzarası kamerada - Resim: 1

Dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü ve dağı, kar yağışının ardından dronla görüntülendi.

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Nemrut Krater Gölü'nde nefes kesen kış manzarası kamerada - Resim: 2

Sık sık elle beslenen ayılarıyla gündeme gelen Nemrut Krater Gölü ve karlı dağlar, sis bulutlarıyla birleşince muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

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Nemrut Krater Gölü'nde nefes kesen kış manzarası kamerada - Resim: 3

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' sahibi olan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, dron ile görüntülendi. Karlı dağlar, göl ve sisin birleştiği Nemrut, doğaseverler ve fotoğrafçılar için açık stüdyoya dönüşüyor.

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Nemrut Krater Gölü'nde nefes kesen kış manzarası kamerada - Resim: 4

Her yıl binlerce turisti ağırlayan Nemrut Krater Gölü, kar yağışının ardından kapanan yolu ile birlikte sezonu kapattı.

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