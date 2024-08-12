Nemrut'ta tarihi gece: Meteor yağmurunun görsel şöleni kamerada

Uluslararası medya kuruluşunda çalışan gazeteci Aslınur Ağırdil, “Devasa heykeller içerisinde büyüleyici bir meteor yağmuruna eşlik ediyoruz. Her şey çok güzel burada. Çok güzel bir atmosfer, çok da soğuk aslında. Konuşmakta zorluk çekiyoruz ama yine de her şey çok güzel teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.