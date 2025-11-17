Neşeli Günler filmi gerçek oldu: Boşandığı turşucu eşinin tam karşısına turşucu açtı

Ş.B. yaşanan durumla alakalı, "2016 yılından beri işletiyoruz. Fakat bir yıldır bazı tatsızlıklar sonucu eşimle boşanmaya karar verdik. Dolayısıyla bu süreç içerisinde eşim, benim haberim olmadan, şubeleşmiş gibi tam karşıma aynı dükkanı açınca sosyal medya da bu olay gündeme gelmesiyle ayrılık süreci ve bazı şeyler ortaya çıkmış oldu. Herkes ‘Limon mu, sirke mi; Neşeli Günleri mi anımsıyoruz?' diye bize soru sorsalar da maalesef durum öyle değil. Keşke limon ve sirkeden dolayı olsaydı, ama bazı nedenlerden dolayı bu ayrılık başımıza geldi. Böyle bir olayın içinde bulduk kendimizi. Sosyal medyada yayınlanan videodan özellikle akşamüstü gençler falan ‘Gerçekten böyle bir yer var mı?' diye ilgi arttı. Artık daha çok gelen giden oluyor. Bizim bu konuda hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Çünkü haksız rekabete giriyor. Evet dükkan açmış olabilirsin, ama aynı renk aynı logo, isim benzerliği haksız rekabete girdiği için bu konudaki hukuki süreçleri ben başlattım. Artık adalete kalmış bir durumda" dedi.