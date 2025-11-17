Neşeli Günler filmi gerçek oldu: Boşandığı turşucu eşinin tam karşısına turşucu açtı
Eskişehir'de 10 yıl hayat arkadaşıyla birlikte açtıkları turşucuda çalışan, ancak bir süre önce açtıkları boşanma davası üzerine uzaklaştırma kararı nedeniyle ayrılan bir kişi eşinin turşucu dükkanının tam karşısına turşu dükkanı açınca, akıllara Yeşilçam'ın efsane yapımı Neşeli Günler filmi geldi.
Eskişehir'de yaşayan ve 10 yıllık evli Ş.B. (50) ve eşi Ç.B. (50) 2016 yılında birlikte Turşu Evim isimli bir işletme açtı. Kentin turistik yerlerinden olan Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde turşu satışı yapan karı-koca, el ele vererek turşu kurmaktan satışa kadar bütün işleri birlikte yapıp geçimlerini sağladı. Bölgede oldukça ünlü olan Balkandere çiftinin turşu dükkanı turistler başta olmak üzere vatandaşlarca tercih edilen bir işletme haline geldi.
Fakat geçtiğimiz Ocak ayında tartışan çift boşanma kararı aldı. Ç.B., eşinin uzaklaştırma kararı alması ve dükkanın Ş.B. üzerine olmasından dolayı, yıllardır işlettiği dükkana giremedi. Ç.B. bunun üzerine eski dükkanının tam karşısına turşucu açtı. Dükkanlarının konsepti olarak seçtikleri 1978 yılı yapımı başrollerini Münir Özkul ve Adile Naşit'in paylaştığı Neşeli Günler filmindeki gibi birbirine küsen çift, rakip oldu. Neşeli Günler filmine tıpatıp benzeyen hikâyede 2 dükkan arasında da rekabet oldukça çetin. Birisi dükkanını kapatmadan diğeri kepengini indirmezken, eşler arasındaki rekabetten dolayı taraflar fiyatlarına zam dahi yapamıyor. Eskişehir turşu piyasasının altında satış yapan dükkanlar yoğun ilgi görüyor. Ş.B., kendisinin işlettiği dükkânın ismine benzeyen eşinin dükkanı için ticari dava açacağını söylerken, Ç.B. ise turşunun mutfağında çalıştığını ve asıl tarifi kendisinin bildiğini iddia etti.
Ş.B. yaşanan durumla alakalı, "2016 yılından beri işletiyoruz. Fakat bir yıldır bazı tatsızlıklar sonucu eşimle boşanmaya karar verdik. Dolayısıyla bu süreç içerisinde eşim, benim haberim olmadan, şubeleşmiş gibi tam karşıma aynı dükkanı açınca sosyal medya da bu olay gündeme gelmesiyle ayrılık süreci ve bazı şeyler ortaya çıkmış oldu. Herkes ‘Limon mu, sirke mi; Neşeli Günleri mi anımsıyoruz?' diye bize soru sorsalar da maalesef durum öyle değil. Keşke limon ve sirkeden dolayı olsaydı, ama bazı nedenlerden dolayı bu ayrılık başımıza geldi. Böyle bir olayın içinde bulduk kendimizi. Sosyal medyada yayınlanan videodan özellikle akşamüstü gençler falan ‘Gerçekten böyle bir yer var mı?' diye ilgi arttı. Artık daha çok gelen giden oluyor. Bizim bu konuda hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Çünkü haksız rekabete giriyor. Evet dükkan açmış olabilirsin, ama aynı renk aynı logo, isim benzerliği haksız rekabete girdiği için bu konudaki hukuki süreçleri ben başlattım. Artık adalete kalmış bir durumda" dedi.
Eşiyle rekabetin çetin geçtiğine değinen Ş.B. şöyle devam etti;
"On sene kendisiyle yaşadım. Birlikte bu işi yaptık on yıl boyunca. Onun için herkes kendi lezzetini sevgisini katarak artık piyasada kendi rekabetini gösteriyor. Çünkü aynı şubeleşmişiz diye düşünerekten tabii ki karşı tarafa alışverişe giden dönen de çok oldu. Lezzetin farklı olduğunu söyleyerek dönüşler alıyoruz genelde. Maalesef bu seneye göre fiyatların çok altında kalıyoruz. Çünkü karşı taraf rekabete giriyor. Piyasada yer alabilmek kendisini tanıtabilmek için olması gerekenden düşük fiyatlara satış yapıyor, o da kendince haklıdır muhakkak, biz de normal fiyatlara çıkamıyoruz."