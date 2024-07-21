Nevşin Mengü'den Caddebostan sahilindeki manzara için dikkat çeken yorum

Ülke genelinde hakim olan yüksek nem oranından İstanbullular da payını alıyor. Haliyle vatandaşlar serinleyip nefes almak için plajlara, sahillere akın etti. Caddebostan sahili de denize girmek için en çok tercih edilen noktalardan biri. Sosyal medyada bir kullanıcı Caddebostan sahilindeki kalabalığı paylaştı. Görüntülerde sahilin tıklım tıklım dolu olduğu, denize girenlerin sayısının da bir hayli çok olduğu görüldü.