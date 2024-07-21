Nevşin Mengü'den Caddebostan sahilindeki manzara için dikkat çeken yorum
İstanbul'da Caddebostan sahilinde denize girenlerin oluşturduğu kalabalıkla ilgili sosyal medyadaki tartışmaya dahil olan gazeteci Nevşin Mengü "Ganj nehri değil, Caddebostan sahili" yorumuna kayıtsız kalamadı.
Ülke genelinde hakim olan yüksek nem oranından İstanbullular da payını alıyor. Haliyle vatandaşlar serinleyip nefes almak için plajlara, sahillere akın etti. Caddebostan sahili de denize girmek için en çok tercih edilen noktalardan biri. Sosyal medyada bir kullanıcı Caddebostan sahilindeki kalabalığı paylaştı. Görüntülerde sahilin tıklım tıklım dolu olduğu, denize girenlerin sayısının da bir hayli çok olduğu görüldü.
O paylaşımdaki "Ganj nehri değil Caddebostan sahili" yorumu gazeteci Nevşin Mengü'nün tepkisini çekti. Mengü söz konusu kalabalığın İstanbul'un kalabalık olmasından kaynaklandığını belirterek "Sorun nedir?" diye sordu.
Sosyal medya hesabından görüntüyü alıntılayarak paylaşım yapan Mengü şunları kaydetti:
"Pahalı beachlere kızılıyor. Bedava halk plajlarına kızılıyor. Tam olarak ne isteniyor acaba? Hava aşırı sıcak, insanlar sahile inmiş. Kapalısı da var mayolusu da var, herkes kendi halinde takılıyor. Kalabalık, çünkü İstanbul kalabalık. Sorun nedir?"