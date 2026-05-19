Niğde'nin köyünde Karadeniz'i aratmayan manzara: Çatıda Anadol var!
Niğde'nin Kayırlı köyünde, klasik araç tutkunu merhum Fikret Yücel tarafından 10 yıl önce 3 katlı bir evin çatısına vinçle yerleştirilen Anadol marka kamyonet, köyü adeta bir turizm merkezine çevirdi. Görenleri şaşırtan bu ilginç manzara, Karadeniz fıkralarını aratmıyor.
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Kayırlı köyü, eşine genellikle Karadeniz Bölgesi'nde rastlanabilecek türden sıra dışı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor.
Köyde bulunan 3 katlı bir evin çatısında park halinde duran Anadol marka klasik kamyonet, hem yoldan geçenlerin hem de köye dışarıdan gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.
10 Yıllık İlginç Miras
Köyü bir cazibe merkezi haline getiren bu ilginç olayın hikayesi bundan 10 yıl öncesine dayanıyor. Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Kayırlı köyü sakini Fikret Yücel, çok sevdiği Anadol marka kamyonetini özel bir vinç yardımıyla 3 katlı evinin çatısına yerleştirdi.
Bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden Yücel'in bu sıra dışı mirası, evin el değiştirmesine rağmen bozulmadı. Evi satın alan yeni sahipleri de çatıda adeta köyün simgesi haline gelen araca dokunmama kararı aldı.