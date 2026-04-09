Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı!
Baharın gelmesi beklenirken Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Kars'tan buz gibi görüntüler geldi! Gece yarısı bastıran yoğun kar yağışı, sadece 5 dakika içinde tüm şehri beyaza bürüdü. Termometrelerin eksi 7 dereceyi gösterdiği kentte araçlar kar altında kalırken, kışın geri dönüşü kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kars için günler öncesinden yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından gelen yağışı adeta kışı yeniden getirdi.
Kent merkezinde park halindeki araçların üzeri dakikalar içinde karla kaplanırken, hava sıcaklığı ise eksi 7 dereceye kadar düştü.
Baharın gelişi beklenirken kışın geri döndüğü kentte, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Gece yarısı başlayan ve kısa sürede bastıran yoğun kar yağışı, sadece 5 dakika içinde cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.
