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Nisan ayında kara kış geri döndü: İstanbul'un burnunun dibinde lapa lapa kar yağışı

Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışı yurda girişi yaptı. Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale-İstanbul yolunda kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: İHA
Nisan ayında kara kış geri döndü: İstanbul'un burnunun dibinde lapa lapa kar yağışı - Resim: 1

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı etkili oldu.

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Nisan ayında kara kış geri döndü: İstanbul'un burnunun dibinde lapa lapa kar yağışı - Resim: 2

Nisan ayının ilk haftasında gelen kar sürprizi sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar güne kar yağışı ile uyanırken yola çıkanlar zor anlar yaşadı.

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Nisan ayında kara kış geri döndü: İstanbul'un burnunun dibinde lapa lapa kar yağışı - Resim: 3

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan balkanlara yakın sınır köylerden birisi olan Hamzabeyli Köyü'nde de gece saatlerinde başlayan kar kısa sürede etkisini arttırdı. Köy beyaz örtüyle kaplandı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.


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Nisan ayında kara kış geri döndü: İstanbul'un burnunun dibinde lapa lapa kar yağışı - Resim: 4

Edirne'de Selimiye Cami'de kar yağışını gören vatandaşlar yaşanan nisan sürprizinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Edirne'de Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde de vatandaşlar kar yağışının tarıma çok faydalı olacağını belirtti.

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