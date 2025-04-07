Nisan ayında kara kış geri döndü: İstanbul'un burnunun dibinde lapa lapa kar yağışı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Öte yandan balkanlara yakın sınır köylerden birisi olan Hamzabeyli Köyü'nde de gece saatlerinde başlayan kar kısa sürede etkisini arttırdı. Köy beyaz örtüyle kaplandı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.





