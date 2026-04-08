Nisan ayında kış geri geldi! Hava buz kesecek fırtına, sağanak ve kar kapıda!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahmin raporlarına göre Türkiye genelinde kış soğukları ve kuvvetli yağışlar etkili olacak! Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir hat üzerinde yerel kuvvetli sağanak beklenirken; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar sürprizi var. Kuzeyli rüzgarların hızı saatte 60 kilometreye kadar çıkacak. Çığ ve sel riskine karşı uzmanlar uyarıyor. İşte il il hava durumu detayları...
Türkiye, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı dalganın etkisi altına girdi. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Van ve Iğdır hariç neredeyse tüm illerde yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde termometreler sert bir düşüşle kış değerlerine geriledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz’in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece (3 ila 7) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.