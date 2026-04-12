Nisan yağmurları ilaç gibi geldi: İstanbul'un barajlarında kritik eşik aşıldı
İstanbul'da kış aylarında yetersiz kalan yağışlar nedeniyle kuruma noktasına gelen barajlar son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte doldu. İşte İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları...
İstanbul'da kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen barajlar mart ve nisan ayında etkili olan yağışlarla birlikte doldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin su ihtiyacını karşılayan barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı.
İstanbul’da 12 Nisan 2026 itibariyle barajların genel doluluk oranı yüzde 70,2 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde barajların doluluk oranı yüzde 82,02 olmuştu.
Megakente su sağlayan barajlarda en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 92,71 ile Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranı ise yüzde 45,7 ile Sazlıdere Barajı'nda ölçüldü.
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 92,55
Elmalı barajı 92,71
Terkos barajı 56,12
Alibey barajı 67,75
Büyükçekmece barajı 56,65