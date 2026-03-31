Nisan'a 1 kala kış geri döndü; her yer bembeyaz... Kar kalınlığı 1 metreyi aştı!
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar esareti başladı! 1600 rakımlı Sinekli ve Sakarca yaylalarında kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, bazı noktalarda bu rakam 1,5 metreye ulaştı. Şehir merkezinde yağmur etkiliyken, yaylalarda lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu kent merkezinde sağanak yağış zaman zaman etkili olurken, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı yüzünü gösterdi. Özellikle 1600 rakımlı Sinekli ve Sakarca yaylalarında lapa lapa yağan karın ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
Yağışın ardından arkadaşlarıyla Sinekli Yaylası'na çıkan Fatih Mercan, bölgedeki manzarayı görmek için geldiklerini belirtti.
Mercan, "Yoğun bir kar yağışı var. Hava durumundan bakıp tur atmaya geldik. Burada zaten kar vardı, üzerine yeni bir kar yağışı başladı. Efsane bir manzara var, altımızda 1 ila 1,5 metre kar var. Daha önce 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerinde de bu bölgelere kar yağmıştı, o zaman da yine aynı şekilde gezmeye çıkmıştık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte kar kalınlığının 2 metreye ulaşması bekleniyor.