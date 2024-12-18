Nostalji tutkusu sınır tanımadı: 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor
Bursa'da yaşayan Mehmet Nail, küçük yaştan beri biriktirdiği eşyalar ve antika otomobillerle evini yaşam müzesine çevirdi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail (59), küçük yaşlardan itibaren nostaljik eşyaları biriktirmeye başladı.
Aile büyüklerinden ve yakın çevresinden topladığı telefon, kasetçalar, videokaset ve enstrümanları yaşadığı evin bir odasında biriktirmeye başlayan Nail, 19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde de koleksiyon merakını sürdürdü.
30 yıl yaşadığı New York'tan 2014 yılında kesin dönüş yapan 2 çocuk babası Mehmet Nail, koltuk, otomobil aksesuarı, ev eşyası ve klasik otomobillerin de aralarında bulunduğu binlerce parçayla, Osmangazi ilçesindeki 4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne çevirdi.
'NOSTALJİ EVİ'NDE 12 KLASİK OTOMOBİL
30 yıl yaşadığı Amerika'dan getirdiği nostaljik eşyaları da koleksiyonuna ekleyen Nail'in oluşturduğu 'nostalji evi'nde, ailesinden hatıra olarak sakladığı, çocukken üstünde oturduğu halıdan, sıcak aile ortamında yediği yemeğin tabağına kadar, yaşamına dair tüm detaylar bulunuyor.