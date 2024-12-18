Nostalji tutkusu sınır tanımadı: 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor

Aile büyüklerinden ve yakın çevresinden topladığı telefon, kasetçalar, videokaset ve enstrümanları yaşadığı evin bir odasında biriktirmeye başlayan Nail, 19 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde de koleksiyon merakını sürdürdü.