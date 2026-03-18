Nusret Mayın gemisi ile ilgili bilinmeyen bir sır ilk kez ortaya çıktı...
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin gizli kahramanı Nusret Mayın Gemisi hakkında ezber bozan bir bilgi ortaya çıktı. Çanakkale Savaşları Enstitüsü, Nusret'in o meşhur 26 mayını Erenköy Koyu'na dökmeden tam 3 ay önce Rumeli sahilinde karaya oturduğunu belgeleriyle açıkladı.
Çanakkale Deniz Savaşları'nın kaderini 8 Mart 1915'te döktüğü 26 mayınla değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin, bu tarihi görevden yaklaşık 3 ay önce büyük bir tehlike atlattığı ortaya çıktı. Çanakkale Savaşları Enstitüsü Müdürü Utkan Emre Er, geminin 27 Aralık 1914 tarihinde karaya oturduğunu belgeleriyle açıkladı.
Harp ceridelerine yansıyan kayıtlara göre Nusret, 32 adet mayınla seyre çıktığı sırada Nara Burnu yakınlarındaki Yalova Burnu mevkisinde sığlığa saplandı. Olayın vahameti ise bölgedeki düşman hareketliliğinde gizliydi; aynı sabah İmroz ve Bozcaada açıklarında İngiliz ve Fransızlara ait 3 kruvazör ve denizaltıların devriye gezdiği rapor edilmişti. Geminin kurtarılması için dönemin askeri dehası devreye girdi. Alman Amiral Merten Paşa'nın yönlendirmesiyle İsa Reis gambotu ve Samsun vapuru bölgeye sevk edildi. 3 gün süren titiz bir çalışmanın ardından Nusret, 30 Aralık 1914'te hiçbir yapısal zarar görmeden kurtarılarak göreve hazır hale getirildi.
Sadece Nusret Değil: 18 Farklı Mayın Hattı
Enstitü Müdürü Er, boğaz müdafaasının sadece tek bir gemiye bağlı olmadığını, devasa bir eş güdümle yönetildiğini vurguladı. 3 Ağustos 1914 ile 11 Aralık 1915 arasında boğaza toplam 18 farklı mayın hattı yerleştirildi.
İntibah Vapuru: 11 farklı hattı bizzat döşeyerek en yoğun faaliyeti gösterdi.
Selanik Gemisi: İlk ve son engellemelerde rol oynayıp 3 hat oluşturdu.
Nusret: Stratejik önemi en yüksek olan 9, 12, 16 ve o meşhur 11. hattı sulara bıraktı.
Utkan Emre Er, Nusret’in yaşadığı bu kazanın profesyonelce yönetilmesinin Türk askerinin kararlılığını gösterdiğini belirterek, "18 Mart Zaferi, bir tesadüfün yahut şansın eseri değil; Türk askerinin sarsılmaz iradesi ile müttefiklerin nitelikli çalışmasının bir sonucudur. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlu olsun" dedi.