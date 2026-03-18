Nusret Mayın gemisi ile ilgili bilinmeyen bir sır ilk kez ortaya çıktı...

Sadece Nusret Değil: 18 Farklı Mayın Hattı

Enstitü Müdürü Er, boğaz müdafaasının sadece tek bir gemiye bağlı olmadığını, devasa bir eş güdümle yönetildiğini vurguladı. 3 Ağustos 1914 ile 11 Aralık 1915 arasında boğaza toplam 18 farklı mayın hattı yerleştirildi.

İntibah Vapuru: 11 farklı hattı bizzat döşeyerek en yoğun faaliyeti gösterdi.

Selanik Gemisi: İlk ve son engellemelerde rol oynayıp 3 hat oluşturdu.

Nusret: Stratejik önemi en yüksek olan 9, 12, 16 ve o meşhur 11. hattı sulara bıraktı.