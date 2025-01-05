O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor...

Bu sıra dışı diyete olan ilgisinin 1990 yılında başladığını söyleyen Osborne, geçiş sürecini "Bir yıl boyunca kademeli olarak daha fazla meyve ve daha az pişmiş vegan yemek yedim ve sonunda yüzde 100 ham meyve diyetine geçtim. Aradan 33 yıl geçti ve bir daha asla geri dönüp bakmadım" diye anlatıyor.