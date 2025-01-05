O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor...
Avustralya'da yaşayan 58 yaşındaki bu kadın 25 yaşından bu yana yani tam 33 yıldır sadece aynı şeylerle besleniyor...
İngiltere'de doğup büyüyen ve 2003'ten beri Avustralya'da yaşayan 58 yaşındaki Anne Osborne, yalnızca meyve tüketerek yaşamını sürdüren bir "ham meyveci."
Bu sıra dışı diyete olan ilgisinin 1990 yılında başladığını söyleyen Osborne, geçiş sürecini "Bir yıl boyunca kademeli olarak daha fazla meyve ve daha az pişmiş vegan yemek yedim ve sonunda yüzde 100 ham meyve diyetine geçtim. Aradan 33 yıl geçti ve bir daha asla geri dönüp bakmadım" diye anlatıyor.
Sözcü gazetesinin News.au'dan aktardığı habere göre öncelikle 19 yaşında vejetaryen olduğunu ve bir yıl sonra da tüm hayvansal ürünleri bırakarak vegan olduğunu söyleyen Osborne, bunun sağlığına iyi geldiğini belirtiyor..
"Yokuş yukarı yürürken nefes nefese kalırdım ve göğsümde sıkışma hissederdim. Vegan olduktan sonra bunu hiç yaşamadım" diyen Osborne, o günden ise 4 yıl sonra tamamen meyveyle beslenmeye başlamış.