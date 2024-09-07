O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti... Tezgaha gelir gelmez tükeniyor

Rıdvan Korkut ise "Bu Cefan kavunu diğer kavunlardan hem daha dayanıklı hem de daha lezzetli olduğu için Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Bunlar Avrupa ülkelerine bile gidiyor. Ekşimsi bir lezzeti var bu kavunların, bu yüzen herkes bunları tercih ediyor ve bunlar daha fazla satılan ürün olduğu için bizde artık bu Cefan kavunlarını ekiyoruz" diye konuştu.