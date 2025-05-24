O Türkiye'nin en renkli kaymakamı: Makam odasına giren şaşıp kalıyor

Evli, 3 çocuk babası olan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, 1994 yılında 'efsane vali' olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun görev yaptığı Erzincan'da stajyer olarak mesleğe adım attı. Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde önemli görevlerde bulunan Genel, Burdur'un Çavdır ilçesinde başladığı kaymakamlık görevini; Afyonkarahisar, Giresun ve Kilis'te vali yardımcılığı, Sivas Gemerek, Balıkesir Havran, Çanakkale Biga, Adana Yüreğir ve İzmir Bornova kaymakamlıkları izledi. Kaymakam Genel, halen Manisa'nın tarihi ilçesi Şehzadeler'de görevini sürdürüyor.