O Türkiye'nin en renkli kaymakamı: Makam odasına giren şaşıp kalıyor
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi kaymakamı Fatih Genel, kamu görevinin yanında at üzerinde ok atıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olarak zihgir ve bıçak ustalığı da yapıyor. Kaymakam Genel, ''Hayallerinizi emekliliğe bırakmayın. Ne yapacaksanız, bugün yapın'' diye konuştu.
Evli, 3 çocuk babası olan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, 1994 yılında 'efsane vali' olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun görev yaptığı Erzincan'da stajyer olarak mesleğe adım attı. Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde önemli görevlerde bulunan Genel, Burdur'un Çavdır ilçesinde başladığı kaymakamlık görevini; Afyonkarahisar, Giresun ve Kilis'te vali yardımcılığı, Sivas Gemerek, Balıkesir Havran, Çanakkale Biga, Adana Yüreğir ve İzmir Bornova kaymakamlıkları izledi. Kaymakam Genel, halen Manisa'nın tarihi ilçesi Şehzadeler'de görevini sürdürüyor.
Balıkesir Havran'da 2006 yılında görev yaparken, Sultan Abdülhamid ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın hayatından ilham alan kaymakam Genel, geleneksel okçuluğa başladı. Okçuların başparmağını korumak için kullandığı zihgir yapımını da öğrenmeye başlayan Genel, kendi zihgirini kendisi yaparak bu sayede el sanatlarına olan ilgisini de keşfetti.
Manda boynuzundan yapılan zihgir üretimini sanat haline dönüştüren kaymakam Genel, bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2016 yılında ustalık belgesi aldı. Boynuzlardan artan malzemeleri değerlendirmek amacıyla çeşitli objeler ve kolyeler tasarlayan Genel, zamanla eski kılıç ve bıçakların restorasyonuna da yöneldi.
Rahmetli babasının mesleği olan demirciliği de öğrenen Genel'in ürettiği el yapımı Çerkez bıçağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'tasarım tescilli kültürel eser' olarak kabul edildi. Genel, 2018 yılında ise geleneksel bıçak ustalığı belgesi almaya hak kazandı.