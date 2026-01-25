O Türkiye'nin kravatı seyyar simitçisi; onu görmek için kilometrelerce uzaktan gelenler bile var
Bursa'da 66 yaşındaki bir seyyar simit satıcısı sepetine doldurduğu 150 simidi, her gün kentin tarihi çarşılarında takım elbisesi ve kravatıyla gezerek satıyor. Ünü Bursa sınırlarını aşan simitçi esnafı Türkiye'nin kravatlı simitçisi olarak tanınıyor...
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan 66 yaşındaki Ahmet Berksun, 6 yıl önce, Antalya'nın Alanya ilçesinden Bursa'ya taşınıp, simit satmaya başladı.
Aslen Çorumlu olan ve 3 yıldır her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına giden Berksun, sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satıyor.
Berksun’u diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Şık tarzı ve taktığı güneş gözlüğüyle hem çarşı esnafının hem de müşterilerinin ilgisini çeken Berksun, sıcak diyalogları ve güler yüzüyle de takdir ediliyor.
Hijyen konusunda da titiz davranan ve eldivenle tuttuğu simitleri, müşterilerine ikram eden Berksun, sadece kış aylarında değil, yaz sıcağında da tarzından ve dış görünüşünden taviz vermeyerek, takım elbisesi ve kravatıyla, çarşı çarşı dolaşıp simit satıyor.