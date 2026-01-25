O Türkiye'nin kravatı seyyar simitçisi; onu görmek için kilometrelerce uzaktan gelenler bile var

Berksun’u diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Şık tarzı ve taktığı güneş gözlüğüyle hem çarşı esnafının hem de müşterilerinin ilgisini çeken Berksun, sıcak diyalogları ve güler yüzüyle de takdir ediliyor.