O Türkiye'nin mor altını: Kilosu 450 bin TL'ye kadar ulaşıyor

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisinin, geçen yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenmişti.