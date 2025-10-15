O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor
Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, sanal dünyaya bağımlı hale geldi.
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden ve Defne ilçesinde yaşamlarını sürdüren 50 yaşındaki anne S.Ö. ve 23 yaşındaki oğlu B.Ö., yaşadıkları depremin ardından hayata birlikte tutunarak yaşamlarını sürdürüyor.
1 / 9
Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.
2 / 9
Evin dışına 3 yıla yakın süredir tek adım dahi atmayan B.Ö'ın annesi S.Ö., evladı için her gün acı çekiyor.
3 / 9
Telefonla ve bilgisayarla oynamaktan boynunu dahi çeviremeyen Barış'ın yeniden hayata tutunması için acılı annesi destek bekliyor.
4 / 9