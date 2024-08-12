O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi...

Van'ın Gürpınar ilçesinde Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Arif Erzen tarafından 1961-1986 yılları arasında yürütülen kazılar sonucunda ortaya çıkarıldı. Kalede son 19 yılı gönüllü olmak üzere 62 yıldır bekçilik yapan 11 çocuk babası Mehmet Kuşman (84), dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri olduğunu, ancak kendisinden sonra bu bölgede lisanı anlatacak kimsenin olmadığını söyledi.