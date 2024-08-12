O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi...
Dünya'da Urartu dilini bilen sadece 12 kişiden biri olan 84 yaşındaki 11 çocuk babası vatandaş "benden sonra bu lisan buralarda ölecek" dedi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Arif Erzen tarafından 1961-1986 yılları arasında yürütülen kazılar sonucunda ortaya çıkarıldı. Kalede son 19 yılı gönüllü olmak üzere 62 yıldır bekçilik yapan 11 çocuk babası Mehmet Kuşman (84), dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri olduğunu, ancak kendisinden sonra bu bölgede lisanı anlatacak kimsenin olmadığını söyledi.
Gürpınar ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi, M.Ö. 764-734 tarihleri arasında 2'nci Sarduri tarafından yaptırıldı.
Kurucusuna izafeten kale, Sardur'un şehri anlamında 'Sardurihinili' olarak adlandırılıyor. Tarihi kale, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Arif Erzen tarafından 1961-1986 yılları arasında yürütülen kazılar sonucunda ortaya çıkarıldı.
Çavuştepe Kalesi'nde 43 yıl kadrolu bekçilik yaptıktan sonra 2005 yılında emekli olan Mehmet Kuşman, son 19 yıldır da gönüllü olarak burada faaliyette bulunuyor.