O Türkiye'nin yaşayan ölüsü: Miras için tapuya giden vatandaş ''ölü olduğunu'' öğrendi
Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanı Manisa'da gerçek oldu. Manisalı 74 yaşındaki vatandaş miras araziler için gittiği tapu müdürlüğünde ölü olduğunu öğrendi.
Aslen Kula doğumlu olan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki R.Ö.'in başına gelen olay, Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanını akla getirdi.
Anne ve babasının vefat etmesinin ardından, köyden kadastro geçince, muhtarın kendisini aradığını ve 'Mirasın hepsini senin üzerine geçirelim, sen kardeşlerine pay edersin' dediğini anlatan R.Ö., o tarihte mirasın tapuda kendi üzerine geçtiğini söyledi.
Aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için tapuya gittiğini ifade eden R.Ö., tapu kayıtlarına göre yaşamadığına şahit olunca "Kayıtlara göre yaşayan ölüyüm, durumun düzeltilmesi için adlı işlem başlatacağım." dedi.
Yaşadığı trajikomik olayı anlatırken şaşkınlığını hala üzerinden atamayan R.Ö., Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Yağbastı Köyünde aileden kalma üzerime olan tapuları kardeşlerime bölüştürmek için geçen hafta çarşamba günü Kula'ya gittim. Tapu Dairesine uğradık. ‘Önceden randevu alacaksınız, randevusuz işlem yapamıyoruz' dediler. İnternetten randevu almaya çalıştık alamadık. Tekrar Tapu Müdürlüğüne gittik durumu anlattık randevu alamadığımızı. Bana ‘Sen ölüsün, sağ değilsin o yüzden sana randevu vermiyor' dediler. O zamana kadar akşam oldu. Akşam Manisa'ya döndük. Ertesi gün Manisa'da Nüfus Müdürlüğüne uğradık. Orada da Aile Nüfus Kayıt Örneğinde sağ olduğum ortaya çıktı. Onun için önceden Aziz Nesin'in bir roman vardı okumuştum. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz diye o zaman pek önemsememiştim ama başıma gelince yazara hak vermeye başladım. Kendim yaşıyor muyum, ölü müyüm? Yaşadığımı ispatlamak gücüme gidiyor. Yaşarken yaşadığımı ispatlamaya çalışmak gücüme gidiyor.”