O Türkiye'nin yaşayan ölüsü: Miras için tapuya giden vatandaş ''ölü olduğunu'' öğrendi

Yaşadığı trajikomik olayı anlatırken şaşkınlığını hala üzerinden atamayan R.Ö., Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Yağbastı Köyünde aileden kalma üzerime olan tapuları kardeşlerime bölüştürmek için geçen hafta çarşamba günü Kula'ya gittim. Tapu Dairesine uğradık. ‘Önceden randevu alacaksınız, randevusuz işlem yapamıyoruz' dediler. İnternetten randevu almaya çalıştık alamadık. Tekrar Tapu Müdürlüğüne gittik durumu anlattık randevu alamadığımızı. Bana ‘Sen ölüsün, sağ değilsin o yüzden sana randevu vermiyor' dediler. O zamana kadar akşam oldu. Akşam Manisa'ya döndük. Ertesi gün Manisa'da Nüfus Müdürlüğüne uğradık. Orada da Aile Nüfus Kayıt Örneğinde sağ olduğum ortaya çıktı. Onun için önceden Aziz Nesin'in bir roman vardı okumuştum. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz diye o zaman pek önemsememiştim ama başıma gelince yazara hak vermeye başladım. Kendim yaşıyor muyum, ölü müyüm? Yaşadığımı ispatlamak gücüme gidiyor. Yaşarken yaşadığımı ispatlamaya çalışmak gücüme gidiyor.”