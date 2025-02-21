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Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı

Erzincan'da öğrenciler, okulları tatil etmeyen Vali Hamza Aydoğdu'ya kar topu fırlattı. Vali Aydoğdu ile öğrenciler arasında kar topu savaşı çıktı.

Kaynak: DHA
Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı - Resim: 1

Kar yağışı nedeniyle Erzincan'da 20 Şubat günü eğitime bir gün ara verildi. 

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Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı - Resim: 2

Öğrenciler, sosyal medya hesaplarından Vali Hamza Aydoğdu'ya mesaj atarak bugün de okulların tatil edilmesi talebinde bulundu. 

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Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı - Resim: 3

Öğrencilerin bu isteği, yağış etkisini kaybettiği için gerçekleşmedi.

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Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı - Resim: 4

Sabah saatlerinde kent merkezindeki Cumhuriyet Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu'nun yanına gelen öğrenciler, niçin okulları tatil etmediğini sordu. 

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