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Öğrenciler teneffüse Ferdi Tayfur şarkısıyla çıktı

Kayseri'de bir okulda hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' parçası çalındı. Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı.

Kaynak: DHA
Öğrenciler teneffüse Ferdi Tayfur şarkısıyla çıktı - Resim: 1

Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur dün akşam saatlerinde 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetmişti.

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Öğrenciler teneffüse Ferdi Tayfur şarkısıyla çıktı - Resim: 2

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden 'İçim Yanar' parçası çalındı.

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Öğrenciler teneffüse Ferdi Tayfur şarkısıyla çıktı - Resim: 3

Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı. Bazı öğrenciler şaşırırken, bazı öğrenciler çalan şarkıya eşlik etti. (DHA)

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Öğrenciler teneffüse Ferdi Tayfur şarkısıyla çıktı - Resim: 4
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