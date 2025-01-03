Öğrenciler teneffüse Ferdi Tayfur şarkısıyla çıktı
Kayseri'de bir okulda hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' parçası çalındı. Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı.
Kaynak: DHA
Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur dün akşam saatlerinde 79 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetmişti.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen eserlerinden 'İçim Yanar' parçası çalındı.
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Öğrenciler, okul hoparlöründen çalan şarkı eşliğinde teneffüse çıktı. Bazı öğrenciler şaşırırken, bazı öğrenciler çalan şarkıya eşlik etti. (DHA)
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